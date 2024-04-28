Более 500 ликвидаторов аварии на ЧАЭС из Марий Эл получат выплаты
В Марий Эл 556 ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции получают различные виды господдержки. Об этом сообщают «Известия Мордовии».
Так, 3 800 рублей ежемесячно получают ставшие инвалидами ликвидаторы и те, кто тушил пожар. Пострадавшие при аварии получают 3 000 рублей.
Военные и призывники получившие инвалидность в результате аварии на ЧАЭС, имеют право на получение двойной пенсии. А именно на выплаты по инвалидности и по старости.
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