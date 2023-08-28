Казань подпишет соглашения о сотрудничестве с Ялтой, Иркутском и Хэфэйем на форуме «Ростки»
Казань на бизнес-форуме «Ростки» подпишет соглашения о сотрудничестве с Ялтой, Иркутском и китайским Хэфэйем. Об этом сообщила замглавы муниципального образования города Евгения Лодвигова.
По ее словам, подписание соглашений состоится в рамках форума «Городской дипломатии». Он будет проходить 7 и 8 сентября.
В первый день форума в Казанской ратуше состоится его торжественное открытие. 8 сентября планируется провести тематические рабочие сессии по историческому наследию и общественным пространствам.
Лодвигова добавила, что на данный момент на форум зарегистрировались более 120 человек.
В Казани в рамках бизнес-форума «Ростки» предусмотрена обширная культурная программа. Подробнее о ней на пресс-конференции, посвященной мероприятию, рассказала первый замминистра культуры Татарстана Юлия Адгамова.
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