Казань подпишет соглашения о сотрудничестве с Ялтой, Иркутском и Хэфэйем на форуме «Ростки»

Казань на бизнес-форуме «Ростки» подпишет соглашения о сотрудничестве с Ялтой, Иркутском и китайским Хэфэйем. Об этом сообщила замглавы муниципального образования города Евгения Лодвигова.

По ее словам, подписание соглашений состоится в рамках форума «Городской дипломатии». Он будет проходить 7 и 8 сентября.

В первый день форума в Казанской ратуше состоится его торжественное открытие. 8 сентября планируется провести тематические рабочие сессии по историческому наследию и общественным пространствам.

Лодвигова добавила, что на данный момент на форум зарегистрировались более 120 человек.

В Казани в рамках бизнес-форума «Ростки» предусмотрена обширная культурная программа. Подробнее о ней на пресс-конференции, посвященной мероприятию, рассказала первый замминистра культуры Татарстана Юлия Адгамова.

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Елизавета Пуншева