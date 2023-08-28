В Госдуме предложили изменить условия получения гражданства России, чтобы снизить уровень криминала

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России предложили изменить условия получения гражданства России для снижения уровня иностранного криминала, предложение выдвинула фракция ЛДПР в Госдуме во главе с Леонидом Слуцким.



Авторы законопроекта отмечают, что среди мигрантов в России растет уровень преступности. Граждане должны быть уверены в том, что в родном городе им ничего не будет угрожать:

— Важно исключить из числа претендующих на гражданство Российской Федерации лиц, которые могут стать фигурантами новых уголовных и административных дел, — считает Леонид Слуцкий.

За шесть месяцев 2023 года гражданство России приобрели 204 988 человек, запрет на въезд получил 78 161 человек. За этот же период иностранцы совершили 22,4 тысячи преступлений — на 6,3% больше показателя прошлого года. Более 80% от общего числа нарушений закона совершают приезжие из стран СНГ — на них пришлось 18,4 тысячи преступлений (+6,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Таким образом, регулирование потока мигрантов — вопрос государственной безопасности. Совершившим уголовное преступление иностранцам должен быть закрыт въезд в страну, как и привлекавшимся к административной ответственности более двух раз, утверждают депутаты.

realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин (архив)

По предварительным данным, миграционный прирост в Татарстане по итогам первого квартала 2023 года составил 2 209 человек. Это почти в 1,8 раза больше, чем за январь — март прошлого года (1 248 граждан).

Почти в половине регионов Приволжского федерального округа по итогам января — апреля 2023 года зафиксировали миграционный прирост. Картина резко отличается от аналогичного периода прошлого года, когда в 13 из 14 регионов ПФО зарегистрировали убыль. Исключением тогда был лишь Татарстан, население которого и в этом году продолжает прирастать за счет миграции. Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко