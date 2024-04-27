В Казани появится новая въездная стела

В столице Татарстана начали изготавливать въездную стелу «Казань». Конструкция высотой 4 метра появится к саммиту БРИКС. Все работы планируется завершить в августе, сообщили в комитете внешнего благоустройства Казани.

Производственная компания «Неон-Арт» занимается созданием новой стелы. Специалисты уже подготовили основание из алюминиевых ламелей для надписи и отправили его на оцинковку. Сейчас ведется работа над каркасом первой буквы.

На производстве рассказали, как подготавливают пластины из нержавеющей стали для облицовки надписи. Их специально сгибают по краям, чтобы образовывались плавные сгибы на границе. Далее на пластины нанесут узорчатую перфорацию.

Помимо текстовой части на конструкции будет размещен герб Казани высотой 4,25 метра и глубиной 2,5 метра. Он будет выполнен из нержавеющей стали. Внутреннюю часть стелы выполнят из анодированного алюминия. Лицевая часть будет украшена Зилантом из нержавеющей стали с перфорацией.

Сквозь перфорированные узоры будет пробиваться подсветка двух видов: более холодная — с лицевой стороны, и приглушенная теплая — с боковой. Место для установки конструкции расположено на пригорке, недалеко от разворотной петли на воздушную гавань.

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Разиль Самигуллин