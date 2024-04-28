Правительство отменило экспортные пошлины на уголь

Правительство отменило экспортные пошлины на уголь. Это решение распространяется на период с 1 мая по 31 августа 2024 года. Оно направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.

Экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля действовали с 1 марта. Размер пошлины — от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина нулевая.

Ранее правительство России установило дополнительную часть квоты на вывоз зерновых культур за пределы Евразийского экономического союза. Общий объем дополнительной квоты — 5 миллионов тонн.

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Разиль Самигуллин