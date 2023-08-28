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В Казани Спасская башня откроется для посещений 1 сентября

17:39, 28.08.2023
В Казани Спасская башня откроется для посещений 1 сентября
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Спасская башня Казанского кремля откроется для посещений 1 сентября, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Здесь после ремонта будет работать музей, а на последний ярус вернется «малиновый звон».

Музей посвящен истории самого сооружения и фортификации крепости и самой Спасской башне на разных исторических этапах. Посетители смогут узнать, какой была башня в разные периоды времени, начиная с существования Волжской Булгарии. Отдельный блок экспозиции посвящен фортификационным сооружениям, входящим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ориентировочная стоимость входных билетов в Спасскую башню Казанского кремля составит 350 рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе музея-заповедника «Казанский Кремль».

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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