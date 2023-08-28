В казанских школах сохраняется нехватка учителей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани остается нерешенной проблема нехватки учителей. Об этом на «деловом понедельнике» заявил начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

— В связи с увеличением численности детей и количества классов в настоящее время наблюдается дефицит учителей начальных классов, математики, английского языка и естественных наук, — сообщил он.

За последние пять лет в казанские школы пришли более 1,8 тысячи молодых учителей, уточнил Ирек Ризванов. В город приезжают работать педагоги из районов Татарстана и других регионов России — за два года переехали 13 педагогов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За парты в Казани 1 сентября 2023 года сядут более 20 тысяч первоклассников. Всего в школах будут обучаться 174 тысячи детей, что для столицы Татарстана станет рекордом.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина