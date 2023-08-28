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Количество школьников в Казани ежегодно увеличивается на 8—10 тысяч человек

10:19, 28.08.2023 1
Количество школьников в Казани ежегодно увеличивается на 8—10 тысяч человек
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Количество школьников в Казани ежегодно увеличивается на 8—10 тысяч человек. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

— Несмотря на активное строительство новых школ, оно не поспевает за увеличением количества наших школьников. Казань является привлекательным для жизни городом, демографический рост, благоприятная социальная и экономическая обстановка привлекают людей из районов республики и соседних регионов страны, — рассказал он.

Он напомнил, что 1 сентября в Казани откроют четыре школы. Они находятся в «Салават купере», на ул. Сибгата Хакима и Рауиса Гареева, а также в ЖК «Светлая долина».

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров рассказывал, что в школы города 1 сентября 2022 года пошли 165 тысяч детей и подростков — на 5 тысяч человек больше, чем в предыдущем году.

— Прогнозировать, сколько детей появится в течение 3—5 лет, сложно. 20 лет назад мы даже просчитать не могли, что к 2025 году у нас будет насчитываться уже 200 тысяч детей–школьников, — говорил он.

В июне 2023 года Рустем Гафаров заявил, что в новом учебном году количество школьников в Казани может вырасти на 8 тысяч. Ожидается, что за парты сядут более 20 тысяч первоклассников, всего — 174 тысячи детей, что для Казани станет рекордом.

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Татьяна Демина
ОбществоОбразованиеВласть Татарстан Управление образования Исполнительного комитета г.КазаниРизванов Ирек Асафович

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 авг
    только и успевай новые школы строить)))
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