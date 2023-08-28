Гидрометцентр Татарстана спрогнозировал небольшое потепление в начале сентября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в конце августа сохранится прохладная погода — днем температуры воздуха не превысят +21 градуса. В начале сентября потеплеет до +23 °С, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Ночью во вторник, 29 августа, в большинстве районов Татарстана ожидаются дожди разной интенсивности, температуры не превысят +5.. +10 градусов. Днем небольшой дождь возможен преимущественно на востоке республики, а воздух прогреется до +15... +20 °С. Порывы северного ветра местами могут усиливаться до 17—22 м/с.



В среду и четверг, 30 и 31 августа, ночью ожидается от +5 до +10 градусов, днем — от +15 до +21 °С. Вероятность дождей в Татарстане в эти дни небольшая.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью в пятницу и в субботу, 1 и 2 сентября, температуры воздуха составят от +7 до +12 °С, днем — от +18 до +23 градусов. Существенных осадков не ожидается.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Гидрометцентре Татарстана объяснили, что погода в регионе формируется под влиянием тыловой части глубокого высокого циклона с северным ветром. Днем в прошедшие выходные температуры не превышали +14... +20 °С, а в понедельник, 28 августа, они составили от +8 до +13 градусов.

Напомним, похолодание в Татарстане началось с 20 августа. До этого в республике держалась жара — температуры превышали +30 градусов.



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Татьяна Демина