В Казани в рамках форума «Ростки» состоится фестиваль китайского кино

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани в рамках бизнес-форума «Россия — Китай: взаимовыгодное сотрудничество» пройдет фестиваль китайского кино. Об этом на пресс-конференции сообщил генконсул Китая в Казани Сян Бо.

По его словам, такой фестиваль в столице Татарстана состоится впервые за несколько лет. В его рамках зрителям покажут шесть фильмов китайского производства.

— Китай и Россия — это добрые соседи, хорошие друзья и стратегические партнеры. Дальнейшее укрепление добрососедства, дружбы и сотрудничества — это выбор двух стран, — подчеркнул он.

Форум «Ростки» пройдет в столице Татарстана с 7 по 8 сентября. В программу российско-китайского мероприятия планируется включить диалог партий КНР и России, выставку, а также тематические сессии по направлениям IT, машиностроения, нефтехимии, транспорта, туризма, культуры, здравоохранения, спорта, образования и инвестиций.

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Елизавета Пуншева