«Стало погорячее»: журналисты из Татарстана в четвертый раз побывали в зоне СВО

Съемочная группа телеканала ТНВ побывала на награждении татарстанских бойцов, которое прошло прямо на позициях

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (слева направо — Андрей Ключников, Марат Хафизов, Зуфар Давлетшин)

Сегодня съемочная группа телеканала ТНВ — корреспондент Зуфар Давлетшин, телеоператор Андрей Ключников и водитель Марат Хафизов — вернулась из своей четвертой командировки в зону специальной военной операции на Украине. Вместе с гуманитарным конвоем из Татарстана они в очередной раз побывали в новых регионах России, а также доехали до мест дислокации татарстанских добровольческих батальонов «Тимер» и «Алга», где стали свидетелями награждения бойцов. Своими впечатлениями журналисты поделились с «Реальным временем».

«Буквально пять-десять минут — и позицию нужно покидать»

Традиционно съемочную группу встретил лично гендиректор телерадиокомпании «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов. По его словам, в эмоциональном плане четвертая командировка ничем не отличается от первой:

— Слезы на глазах наворачиваются, потому что за ребят всегда волнуешься. Для нас не существует ни первый, ни второй, ни третий, ни четвертый раз. Для меня они всегда отправляются как в первый. Существует то же волнение и та же надежда, что все будет хорошо. Они мне каждый день, когда была возможность, писали, что все нормально. Каждая такая командировка — это всегда не просто. Всегда сохраняется риск — это тяжелая работа. Они проехали огромный путь, побывали в наших батальонах, где вручали награды нашим бойцам — награды Республики Татарстан. Я считаю, что это работа для настоящих мужчин. Она связана с риском для жизни, это не секрет. У них был такой момент, когда все было достаточно близко. Очень рад, что они вернулись.

В рамках четвертой небезопасной командировки команда журналистов, как и ранее, доставила гуманитарный груз, пообщалась с бойцами татарстанских добровольческих батальонов «Тимер» и «Алга», а также сняла репортаж с награждения воинов государственными наградами. Как признался корреспондент программы «7 дней» Зуфар Давлетшин, эта поездка сильно отличилась от всех предыдущих:

— Стало погорячее. Если раньше у нас больше людей находилось в обороне, то сейчас там уже ведутся активные действия по всей линии фронта, — заявил Давлетшин.

Зуфар Давлетшин realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В свою очередь телеоператор Андрей Ключников дополнил слова своего коллеги, рассказав о той самой церемонии награждения, которая прошла под артиллерийскую канонаду.

— Был такой эпизод интересный: когда мы приехали на позиции в один из отрядов, солдаты выстроились (для награждения, — прим. ред.). Командование подошло с наградами. Хотели уже начать церемонию, но сделать это не дали, так как начала работать арта. И где-то больше минуты мы ждали, когда все стихнет. Потому что там нужно называть имена, а их просто не слышно. Кроме этих вылетов вообще ничего не слышно. Подождали, наградили и быстренько разбежались, потому что сказали, что сейчас будет обратный прилет. Буквально пять-десять минут — и позицию нужно покидать, — рассказал он.

Андрей Ключников realnoevremya.ru/Максим Кокунин

«Сейчас в гуманитарной помощи уже идет не тушенка с носками»

Вместе с этим журналисты отметили и изменения в поставках гуманитарного груза. По их словам, теперь он стал «серьезнее». Если раньше бойцам были необходимы продукты питания, одежда и различные бытовые предметы, то теперь речь идет о приборах и устройствах, чья задача — обеспечивать защиту и помогать в наступательных действиях.

— Нашим ребятам всего хватает, и с этим проблем нет. По поводу еды, воды и одежды уже давно никаких проблем нет. Еще когда мы ездили в апреле, там уже всего было достаточно. Сейчас в гуманитарной помощи уже идет не тушенка с носками. Сейчас туда везут дроны, антидроновые ружья, тепловизоры, прицелы, коллиматоры, — сообщил Зуфар Давлетшин.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Ключников также рассказал о том, что сами условия, в которых порой приходится находиться бойцам, с каждой поездкой становятся все лучше. Например, бойцам привозили мобильные бани, а теперь же они начали их строить сами. Необходимый быт уже обустроен.

— Бойцам больше нужны те же дроны, используемые для защиты. Дроны не только снимать должны, но и расстояние определяют, рассчитываются эти самые прилеты (падение вражеского снаряда, — прим. ред.), — рассказал Ключников.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

«Наш противник стал более агрессивным»

Съемочная группа поделилась и впечатлениями о том, как меняется жизнь в городах, где еще недавно шли ожесточенные бои. Помимо того, что в них хоть и не быстрыми темпами, но все же появляется водо-, газо-, и электроснабжение, сами люди начинают выходить на улицы и заниматься привычными занятиями мирного времени.

— Города отстраиваются. В частности, Мариуполь меняется. Но там в основном строятся новые микрорайоны. Обращали внимание: некоторые дома уже подчистили и снесли, где-то [вырыли] котлованы под новые, а где-то просто разровняли. Видимо, второе касается того, что уже не восстанавливается и под строительство домов не подходит. На этих местах будут развиваться парки и другая инфраструктура. Сейчас немножко оживает и наш подшефный Лисичанск. В первый раз мы ездили — там не было ни воды, ни газа, ни людей на улицах. Сейчас уже едешь и видишь рыночки какие-то, люди торгуют, возвращаются. Газ, говорят, на сто процентов восстановлен, пошла вода по квартирам, и электричество потихоньку восстанавливается. Сейчас вот и на Рубежное то же самое распространяется, — рассказал Зуфар Давлетшин.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

— Сейчас наши бойцы начали освобождать города, и чем больше населенных пунктов попадают под контроль, тем больше разрушений. Не знаю, может быть, наш противник стал более агрессивным. До этого мы ездили в Мариуполь и другие города — они были разрушены, но не так сильно, как те, что были освобождены недавно, — сказал Ключников.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Давлетшин в свою очередь подчеркнул, что людей становится все больше на улицах городов, расположенных дальше от линии боевого соприкосновения.

— Людей, конечно, стало больше видно на улице в тех городах, которые сейчас далеко от врага. Там жители более менее активно начинают возвращаться в свою обычную жизнь. А где идет обстрел, они в подвалах все или прячутся за какими-то сооружениями, — добавил он.

«Долбанет — и газ в пол! На дорогу не смотришь»

В целом, как отметил Давлетшин, основная цель этой поездки заключалась в том, чтобы навестить бойцов из татарстанских батальонов и рассказать им, что ими гордятся.

— В этой поездке было первое массовое награждение именно на позициях. Само собой, бойцы этого не ожидали, конечно, они довольны. Награждались бойцы из батальонов «Алга» и «Тимер». По двадцать человек в каждом наградили! Для них это важно, гуманитарка — это одно, а когда еще такое награждение, то они все говорят: «Про нас помнят. Нас не забывают. К нам приезжают». Туда приезжали представители и от правительства, и от аппарата президента. Мы в очередной раз снимали наших бойцов. Естественно, от этого ребятам очень радостно, и им нужна эта моральная поддержка, — рассказал журналист.

Он также добавил, что в этот раз не удалось посетить лишь один регион — это Херсонскую область. Сегодня там идут одни из наиболее тяжелых боев.

— Обычно мы ездили по всем четырем регионам. В этот раз мы были в ЛНР, ДНР, Запорожской области. Они (речь идет о бойцах из Татарстана, — прим. ред.) ведь по разным регионам расположены. В этот раз не смогли посетить только Херсонскую область. Все [бойцы] хотят победы и вернуться домой. Что касается нас, то уже есть опыт и привычка, да и люди уже знакомые. Но в любом случае каждую поездку происходит что-то новое, — сказал Зуфар Давлетшин.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Несмотря на то, что съемочная группа имеет большой опыт в подобных поездках, в ее рядах в этот раз были и новички. Водитель команды Марат Хафизов ездил в зону СВО впервые. Ранее за рулем машины ТНВ сидел Эмиль Бегов. На вопрос о том, как прошла поездка, Хафизов ответил просто:

— Ну как могла пройти первая поездка? Непривычно. Там ни правил, ни зеленого, ни красного на светофоре. Только головой вправо, влево смотришь. Кто его знает, что с неба упадет. Долбанет — и газ в пол! На дорогу не смотришь, яма — не яма. Вперед, как говорится, алга! — рассказал он.

Марат Хафизов realnoevremya.ru/Максим Кокунин

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