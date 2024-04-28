В Москве пользователи аренды электросамокатов за месяц получили 15 тысяч штрафов

В Москве пользователи аренды электросамокатов за месяц со старта сезона получили 15 тысяч штрафов от операторов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также 7 тысяч аккаунтов были заблокированы. Ранее сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Казани. Всего жителям и гостям столицы Татарстана будут доступны 2 500 новых электросамокатов.

Напомним, Комитет по транспорту Казани провел первый в этом сезоне рейд, чтобы проверить соблюдение правил пользования электросамокатами. Поводом для рейда стали жалобы жителей на хаотичное размещение самокатов по городу.

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Разиль Самигуллин