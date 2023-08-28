«Остается острая потребность в возведении»: в Казани в новых школах нуждаются почти 30 микрорайонов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани на сегодняшний день почти 30 микрорайонов нуждаются в новых школах. Об этом на «деловом понедельнике» заявил начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

— Безусловно, Казань один из рекордсменов в стране по вводу в эксплуатацию объектов образования. Однако все же остается острая потребность в возведении школ. Почти три десятка микрорайонов испытывают потребность в школах, — сообщил он.

Напомним, 1 сентября в Казани откроют четыре школы. Они находятся в «Салават купере», на ул. Сибгата Хакима и Рауиса Гареева, а также в ЖК «Светлая долина». Они рассчитаны на 6 тысяч учащихся.



realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

— Несмотря на активное строительство новых школ, оно не поспевает за увеличением количества наших школьников. Казань является привлекательным для жизни городом, демографический рост, благоприятная социальная и экономическая обстановка привлекают людей из районов республики и соседних регионов страны, — обратил внимание Ирек Ризванов.

За парты в Казани 1 сентября сядут сядут более 20 тысяч первоклассников. Всего в школах будут обучаться 174 тысячи детей, что для Казани станет рекордом.

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Татьяна Демина