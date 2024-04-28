На 5 тонн стало чище: на Глубоком озере состоялся городской субботник

Фото: Адель Гайнуллин

180 команд, а это порядка 600 человек: школьники, студенты, волонтеры, специалисты креативных индустрий, сотрудники нефтехимического предприятия, игроки футбольного клуба «Рубин» и просто неравнодушные люди, приняли участие в масштабном городском субботнике на казанском озере Глубокое. Генеральная уборка территории, при поддержке Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР), мэрии Казани и Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, проходила в формате квеста «Чистые Игры».

— Важно придерживаться идеологии бережного отношения к природе, с чем и помогает сегодняшний субботник. Отмечу и про уникальность территории, где мы находимся. Здесь путем исследований обнаружено 383 вида растений — 23,8% от всей флоры Татарстана. Из них 17 видов растений, занесенных в Красную книгу Республики, 170 видов грибов, 210 видов птиц из 17 отрядов, а также 5 редких и исчезающих видов животных, — отметил глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.

За время, что длился квест, его участники собрали более 5 тонн всевозможного мусора. А еще смогли поучаствовать в различных активностях: размяться на зарядке, создать открытки из переработанной бумаги, расписать шоперы, с помощью велошредера перемолоть найденный пластик и изготовить из него брелоки. А после большой уборки всех участников ждали обед и чаепитие на свежем воздухе.

- Хотелось бы поблагодарить Исполнительный комитет Казани и «Казаньоргсинтез» за поддержку акции. На этой территории в будущем планируется создать уникальную эко-тропу, которая станет частью Волжской тропы — 350-километрового маршрута, разработанного Дирекцией по природным территориям Института развития городов РТ. Планируется, что экотропа будет иметь сеть пеших, а зимой — лыжных маршрутов протяженностью от 2 до 5 километров, — подчеркнул Булат Ахмадиев — руководитель Волжско-Камского межрегионального Управления Росприроднадзора.

А победителями первого этапа «Чистых игр-2024», стала команда учащихся казанской гимназии №33. Вторая игра состоится уже 18 мая. И на этот раз большая уборка пройдет в парке «Савиново».