Муфтий Татарстана о провокациях против ислама: «Продвигаются идеи против традиционных ценностей»

Участившиеся в мире провокационные акции против ислама и сожжения Корана тестируют мусульманское общество и направлены против традиционных ценностей, считает председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в ходе Всероссийской научно-практической конференции «Современные вызовы традиционным ценностям».



— Мы так часто слышим об акциях по сожжению экземпляров Куръана, что даже перестали этому удивляться. Складывается впечатление, будто тестируют мусульманское сообщество, чтобы понять: как далеко могут зайти оскорбления и где черта, через которую переходить не стоит? — сказал он.

Самигуллин считает, что в обществе продвигаются идеи против традиционных ценностей, в первую очередь это касается семейных ценностей:

— Важно, чтобы эта «зараза» не проникла в Россию. Наша страна, действительно, взяла на себя роль борца за традиционные общечеловеческие ценности, и теперь нужно понять, как преодолеть современные вызовы против них.

Муфтий Татарстана подчеркнул, что для преодоления таких вызовов необходимо укреплять национально-религиозные традиции народов России.

— Традиции народов, населяющих нашу страну, имеют общие корни и все воспевают целомудрие, скромность, благонравие. Поэтому если народы России будут сохранять свою национально-религиозную идентичность, в этом нет никакой угрозы целостности России. Наоборот, только так можно сформировать в гражданах понимание, что Родина — это то, что связано с родным домом, который нужно защищать от врагов и постороннего вмешательства.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов полагает, что мировые мусульманские организации прикладывают недостаточно усилий для предотвращения распространения акций сожжения Корана:

— Организация исламского сотрудничества должна реагировать, не должна в угоду своих политических и региональных интересов отмалчиваться. Я бы сказал, что ОИС недостаточно реагирует. То, что они разговаривают на дипломатическом языке, это хорошо, но это не должно быть «для галочки». ОИС могла бы собрать большую межрелигиозную конференцию, пригласить туда христиан, иудеев, буддистов, поднять этот вопрос.

Акции, на которых демонстративно сжигали Коран, в основном были сосредоточены в Дании и Швеции. Дания намерена запретить в стране проведение акций с сожжением Корана. Местные власти уже предупреждали, что возможные ограничения должны быть реализованы в рамках «конституционно защищенной свободы выражения мнений». В свою очередь, Швеция не собирается вводить запрет на сожжение религиозных книг — премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что такое решение потребовало бы внесения поправок в Конституцию королевства.

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Маргарита Головатенко