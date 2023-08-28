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Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом

11:18, 28.08.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Украина запустила два беспилотника в сторону Крыма. Как сообщили в Минобороны России, оба беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Инцидент произошел в районе 10.30. Как рассказали в ведомстве, киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Глава региона Сергей Аксенов добавил, что два разведывательных БПЛА были уничтожены на севере и западе Крыма.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Сегодня ночью силы ПВО отразили очередную атаку беспилотника в небе над Люберцами. Инцидент произошел около 04.30.

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Айрат Назипов
Происшествия

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