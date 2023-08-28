В Казанское художественное училище начнут пускать посетителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казанское художественное училище планируют начать пускать посетителей. Об этом рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на традиционной пресс-конференции.

По ее словам, в учреждении организуют экскурсионно-выставочную деятельность. Для этого хотят внести изменения в устав.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как писало «Реальное время» месяц назад, Казанское художественное училище имени Николая Фешина, где идет второй этап реставрации, откроет свои двери ко Дню республики. Обновлять 119-летнее здание, признанное объектом культурного наследия, начали еще в 2018 году. Тогда же приняли решение разделить работы на два этапа, первый из которых обошелся республиканскому бюджету в полмиллиарда рублей. Сметы на вторую очередь должны были быть скромнее, но в итоге потребовалось чуть более 854 млн. Детали — в нашем материале.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов, Радиф Кашапов