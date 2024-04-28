Теневая сторона: сложное сочетание нашего скрытого я

Что мы часто не видим или, возможно, предпочитаем не видеть в себе

Фото: Надира Хасанова

Каков он, образ нас самих, который скользит позади нас? Тень — бессознательная часть личности, которую мы в себе отрицаем и подавляем. Согласно теории швейцарского психиатра Карла Юнга, таким образом человек дистанцируется от неприемлемых для себя мыслей и чувств. Какую функцию теневая сторона выполняет в нашей психике, что составляет содержание тени, как она себя проявляет в нашей жизни и почему так важно осознание и знакомство со своей тенью — в проекте «И что с этим делать» психолог Альсина Газизова исследовала вместе с Любовью Колтуновой, клиническим психологом, аналитическим психологом, сексологом.

Встреча с самим собой предполагает встречу с собственной тенью



Тень — важное понятие из аналитической психологии. Оно обозначает бессознательные проявления, отвергаемые человеком, но внутренне присущие ему и оказывающие воздействие на его мышление и поведение. Это не только бессознательные влечения и желания, которые воспринимаются с точки зрения культуры и общества как негативные, теневые, асоциальные, аморальные. Как отмечал Карл Густав Юнг: «Тень персонифицирует все, что человек отказывается признавать в самом себе». И таким образом встреча с самим собой предполагает встречу с собственной тенью.

— Тень представляет собрание различных личностных характеристик, каких-то потенций, влечений, которые по каким-то причинам были вытеснены, сознанием не приняты как свои. Все в жизни человека имеет теневое содержание. То есть везде, где есть сознание, будет и тень. Так что это очень естественный процесс. Не всегда приятный, а чаще всего неприятный, но так устроена жизнь, — рассказывает Любовь Колтунова.

Опрометчиво думать, что тень — это вместилище зла. В ней содержатся не только аморальные, темные качества личности, но и просто неудобные, не признанные обществом элементы психики.

— Например, в семье есть какие-то непринятые личностные характеристики. Ребенку важно сохранить связь со своими родителями. Так в матрице зашито — для того чтобы вырасти, нужно быть со своими взрослыми. Поэтому характеристики, которые в семье не признаны, ребенок неизбежно вытесняет на теневую сторону. Таким образом у него формируется индивидуальная тень. И таких ситуаций, пока ребенок растет, будет огромное количество. А так как наше эго никогда не перестает развиваться, то и тень формируется в течение всей жизни, — говорит Любовь Колтунова.

Содержание тени

Широко известна идея, что больше всего нас раздражает в других то, что мы не можем принять и признать в себе. И если с этой мыслью можно согласиться, то следующая может стать открытием — в людях нас восхищают качества, которые также резонируют с нашей тенью, те, что мы отчаянно игнорируем в себе.

В тени скапливается все то, чем человек не хочет быть. Но не потому, что вытесняемые качества опасны или отвратительны, а потому, что в среде, в которой он рос, ему продемонстрировали, что они неприемлемы. В результате в тени могут оказаться честолюбие — «не высовывайся», креативность — «не выдумывай», храбрость — «не лезь на рожон», жажда жизни и свободы — «в нашей семье так не принято». Даже детские таланты — музыкальный слух, артистизм — которые не были поддержаны и одобрены взрослыми, могут быть отброшены в тень.

Как увидеть свою теневую сторону

Легче всего обнаружить свою тень через проекции. «Если мы в себе что-то не принимаем, мы проецируем это на другого, — рассказывает Любовь Колтунова. — Поэтому самый верный способ, если вы чувствуете, что от какого-то человеческого проявления попадаете в аффект — неважно какой, позитивный или негативный, — тогда ищите там что-то. И, скорее всего, будет найдено теневое содержание».

Обратите внимание на черты характера или поведение другого человека, которые вызывают у вас сильные эмоции, и попробуйте проанализировать, почему вы так остро реагируете, чего не можете себе позволить. Можно составить список свойств, которые вы считаете абсолютно чуждыми для себя, но замечаете в других.



Эмоционально тень проявляется через резкое реагирование на что-то или кого-то. Сильные эмоции — раздражение, неприятие, презрение, высокомерие, гнев, возмущение, обида, страх, дискомфорт, подавленность. Эмоциональное и категоричное отрицание каких-либо черт в себе и других. Неконтролируемые вспышки эмоций — ощущение, что «накрыло» страхом, гневом, тоской (готовы «убить», теряете рассудок, можете разрушить все на своем пути).

Поведенческие проявления теневой стороны могут быть через машинальные действия, навязчивое поведение, избегание определенных ситуаций, отношений, типов людей, повторяющиеся негативные ситуации, схожее отношение разных людей к вам.

Ментальные проявления теневой стороны происходят через шаблонное мышление, жесткие установки и убеждения, чрезмерную критичность по отношению к другим людям, сопротивление обратной связи, желание доказать свою правоту и неумение слушать другого, желание упорно спорить, настаивать на своем, оставлять за собой последнее слово.

Зачем работать с теневыми содержаниями



Наша психика хоть и выбирает изолировать в тени чувства, поведение, черты, которые не принимаются и осуждаются обществом, но эмоции по поводу этого никуда не исчезают, и мы с ними всю жизнь. Под тяжелым камнем из запретов все это живет внутри, пытаясь исподтишка выйти наружу. Теневая сторона личности не просто влияет на наше поведение, но нередко и вовсе берет над ним контроль. Она сообщает не о желаниях, которые лежат на поверхности, а о глубинных незакрытых потребностях.

Любая негативная оценка в современном мире субъективна. То, что для кого-то плохо, для другого — восторг. Те черты, которые были изолированы и отброшены как неподобающие в далеком прошлом, могут оказаться незаменимыми и полезными сегодня.

И потом, принять теневые качества не означает потакать им. Наоборот, мы обретаем возможность контролировать их, когда признаем их частью себя. Выводя свои теневые проявления наружу, мы отказываемся от идеализации самих себя. И через этот отказ от иллюзий обретаем силу быть собой настоящими.

Практикующий психолог Альсина Газизова. Автор telegram-канала «Тяжело, а что делать».

