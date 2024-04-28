Сотрудники МЧС России укрепляют земляную насыпь на участке федеральной трассы в Тюменской области
Сотрудники МЧС России укрепляют земляную насыпь на участке федеральной трассы в Тюменской области. В Абатском районе находится транспортная артерия Тюмень — Омск. Специалисты ведомства контролируют временные земляные насыпи вдоль трассы.
На месте патрулирования задействованы 218 специалистов, 17 единиц техники и семь плавсредств.
В случаях, когда при мониторинге происходит обнаружение протечек, сотрудники МЧС укрепляют и дополнительно устанавливают барьерные ограждения для предотвращения сползания грунта и перелива воды. Организовано реверсивное движение.
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