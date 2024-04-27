Итоги дня: приговор по делу КВЗ и обвинение по Finiko, татарстанские чемпионы, миллиарды на водопровод Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за субботу, 27 апреля.
- По поручению президента правительство разрабатывает новые национальные проекты. Среди них — «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Михаил Мишустин также поручил проработать вопросы подготовки педагогических и медицинских кадров и контроля кадрового обеспечения системы здравоохранения.
- Уголовное дело о превышении полномочий с причинением тяжких последствий возбуждено в Следственном комитете по постановлению заместителя прокурора Республики Татарстан Юлии Наумовой. В преступлении подозревают сотрудника ГИБДД Казани, составившего протоколы на жителя Нижегородской области Павла Куликова в сентябре 2021 года. Предварительно установлено, что реальным водителем был житель Республики Марий Эл. Уголовное дело может стать основанием для отмены заочного решения суда о наказании Павла Куликова.
- Следователи МВД России завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении десяти человек, обвиняемых в хищении более 209 млн рублей у вкладчиков интернет-проекта «Финико». Уголовное дело направлено в суд Казани и состоит из 342 томов. Предварительное следствие в отношении других организаторов проекта, находящихся в международном розыске, продолжается.
- Для поддержания стабильности валютного курса и устойчивости финансового рынка правительство продлило требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года.
- С 1 мая по 30 сентября 2024 года МУП «Альметьевское транспортное управление» будет перевозить пассажиров в садоводческие общества по маршрутам 5С и 7С.
- Кировский райсуд Казани приговорил бывшего директора ЧОО «Агентство безопасности» Наилю Жданову к трем годам колонии-поселения с отсрочкой до достижения 14-летнего возраста младшим из ее детей. Осужденную признали виновной в нарушении норм охраны труда, повлекших смерть пяти человек на бывшей площадке Казанского вертолетного завода. Суд также взыскал с нее в счет компенсации морального вреда по 1 млн рублей в пользу каждого из потерпевших.
- В Казани планируют модернизировать сети водоснабжения и водоотведения, на что потребуется 127 млрд рублей. Город рассчитывает на поддержку федерального центра. Об этом заявил директор МУП «Водоканал» Рустам Абдулхаков.
- На субботнем совещании в правительстве Татарстана обсудили ход онлайн-голосования по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2025 году. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин сообщил, что на данный момент проголосовали 413 210 жителей республики. У татарстанцев есть еще 4 дня, чтобы сделать свой выбор.
- Ученицы казанской школы синхронного плавания Агния Тулупова и Александра Кленина стали чемпионкой и серебряным призером чемпионата России по синхронному плаванию, который прошел с 24 по 27 апреля 2024 года в Екатеринбурге. В чемпионате приняли участие почти 400 сильнейших спортсменов страны, в том числе члены спортивной национальной сборной.
- В 2023 году микрофинансовые организации выдали малому и среднему бизнесу займы на сумму 105,4 млрд рублей, что на 50% больше, чем годом ранее. Более чем в четыре раза увеличился объем займов, выданных дистанционно. Государственная дума рассматривает проект закона об увеличении суммы микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 7 млн рублей.
- В Липецке стартовали крупные турниры по стендовой стрельбе среди юниоров и юниорок до 21 года. Представители татарстанской РСШОР показали отличные результаты на Всероссийских соревнованиях на траншее, завоевав три медали. Кирилл Багров и Тимур Гатауллин заняли верхние строчки турнирной таблицы среди юниоров.
- В Заинском районе Татарстана прошло заседание комиссии по топонимике, на котором было решено присвоить наименование «Артек» пришкольному лагерю общеобразовательной школы №1. Помимо названия, планируется изменить содержание смены лагеря. В 2025 году «Артеку» исполняется 100 лет.
- В Казани рядом с ЖК «Новые Горки» завершается строительство школы на 1 224 места. Открытие запланировано на 1 сентября 2024 года. Школа будет иметь эколого-технологический профиль, в ней будут оборудованы столовая на 612 мест, спортивный зал и профильные кабинеты для химии и биологии.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по вопросам жилищного строительства. Глава Минстроя Марат Айзатуллин рассказал о проверках, проведенных на строительных площадках. В Татарстане введено в эксплуатацию более 1,8 млн кв. м жилья, план выполнен на 60%.
- На заседании Совета по реализации законодательства о языках Татарстана обсудили нехватку переводчиков в министерствах и ведомствах. Для решения проблемы предлагается открыть подготовку переводчиков в Казанском федеральном университете и организовать практические курсы повышения квалификации для действующих специалистов.
- Директор казанского «Водоканала» заявил, что на восстановление ветхих и изношенных сетей в столице Татарстана потребуется около 127 миллиардов рублей.
Ключевые события 794-го дня специальной военной операции на Украине:
- С 20 по 27 апреля Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли 35 ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, промышленности и военной инфраструктуры Украины, включая предприятия военно-промышленного комплекса, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, а также по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
- Войска Западной группировки в ходе боев заняли более выгодные рубежи в Харьковской и Луганской областях, а также в ДНР. Они отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ и нанесли поражение формированиям 13 бригад противника, уничтожив технику и живую силу.
- Войска Южной группировки освободили Новомихайловку и Богдановку в ДНР и продвинулись вглубь обороны противника. В районах населенных пунктов были нанесены поражения живой силе и технике ВСУ, отражены контратаки противника. За неделю потери ВСУ на данном направлении составили свыше 3 890 военнослужащих, уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы и 22 полевых склада боеприпасов.
- Войска группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение 12 бригадам ВСУ и отразив 63 контратаки противника в районах населенных пунктов ДНР. Потери ВСУ за неделю составили более 2 950 военнослужащих, а также 33 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-AD».
- Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики, Червоное и Гуляй Поле Запорожской области. Потери противника составили до 825 военнослужащих, а также было уничтожено несколько единиц техники и полевых складов боеприпасов.
- Группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Уничтожены самолет МиГ-29, восемь боевых машин реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Град», а также пусковая установка с пунктом управления и радиолокатором зенитного ракетного комплекса С-300ПС. За неделю сбиты самолеты Миг-29 и Су-25, 18 управляемых авиационных бомб Hammer и другие цели.
- С начала специальной военной операции уничтожено более 59 тысяч единиц военной техники, включая 593 самолета, 270 вертолетов и 23 541 беспилотный летательный аппарат.
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Артем ГафаровОбщество Татарстан