Правительство уточнило порядок обеспечения лекарствами детей с орфанными заболеваниями

Правительство уточнило порядок обеспечения подопечных фонда «Круг добра» лекарствами из резерва, который формируется на базе региональных и федеральных медицинских организаций. Медикаменты будут предоставлены в течение нескольких дней с момента определения потребности:

Врачебная комиссия медицинской организации должна сформировать заявку в срок до двух рабочих дней.

Экспертный совет фонда «Круг добра» должен принять решение о выдаче препарата в течение трех рабочих дней.

Ранее правительство постановило сократить срок предоставления лекарств для подопечных фонда «Круг добра». Документ был подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным. Благодаря этому изменению дети с орфанными заболеваниями смогут быстрее получать лекарственные препараты.

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Разиль Самигуллин