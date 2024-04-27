Генеральный директор «Эксмо» назвал тренды и антитренды книжной индустрии

Фото: Динар Фатыхов

В Москве прошла ежегодная Большая авторская конференция «Эксмо». Генеральный директор издательства Евгений Капьев назвал тренды, которые сформировались в книжной индустрии в 2023 году.

Он отметил, что восстановился рост цифровых книг, который сильно замедлился в 2022 году из-за ухода с рынка крупных международных игроков. А основным драйвером роста всей книжной индустрии стали маркетплейсы. Кроме этого, из стагнации вышли книги в жанре нон-фикшн. Самые популярные категории здесь — «психология», «медицина», «биографии». Начал расти интерес к книгам из ниши «военное дело» и «история».

Капьев подчеркнул, что возраст самых активных читателей не изменился. Это люди от 16 до 24 лет и от 55 до 64 лет. А вот интерес к чтению в крупных городах снизился на 1% по сравнению с 2022 годом.

Среди тематических трендов — книги в жанре романтического фэнтези, спортивная романтика, ретеллинги, биографии, тру-крайм и мифология. Растет интерес к азиатской литературе, книгам в жанре нон-фикшн для подростков и произведениям, написанным психотерапевтами.

Среди антитрендов Евгений Капьев прогнозирует замедление роста потребительского спроса на фоне снижения темпов роста экономики. А вот цифровое и бумажное пиратство будет расти. По словам генерального директора «Эксмо», индустрия испытывает цифровой голод. В антитрендах он также назвал закрытие книжных офлайн-магазинов, снижение трафика федеральных книжных сетей на 3% в 2023 году и низкую долю сегмента детских книг.

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Екатерина Петрова