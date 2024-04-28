Лауреатов фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» наградили нагрудными знаками «Артист-патриот»

Лауреатов фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» наградили нагрудными знаками «Артист-патриот». Награждение прошло в Севастополе, знаки отличия были вручены министром по делам молодежи республики Ринатом Садыковым.

Награда является знаком признания и поддержки молодых талантов, чье творчество вдохновляет и поддерживает боевой дух защитников Отечества. Она является знаком отличия для молодых исполнителей и признания их вклада в сохранение культурных и духовных ценностей российского народа. Данный знак отличия был учрежден Союзом офицеров Черноморского флота и Министерством по делам молодежи Татарстана.

Награду вручили 250 участникам фестиваля, которые выступили на концерте ко Дню военно-морского флота. Концерт был высоко оценен не только зрителями, но и руководителями города и военно-морским сообществом.

Напомним, более 7 тысяч участников прошли в городской этап молодежного фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» в столице Татарстана. В Казани подвели итоги районных туров, всего было отобрано 700 заявок по четырем номинациям творческого марафона.

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Разиль Самигуллин