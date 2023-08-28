ВС России поразили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Этой ночью ВМФ России нанес групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Как рассказали в Минобороны страны, цель удара достигнута — объект поражен.

Кроме того, в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ.

За прошлые сутки средствами противовоздушной обороны перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Еще были уничтожены 27 украинских дронов.

Днем ранее российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе Пинчуков в Киевской области. Как сообщили в Минобороны, цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов