Музей современного искусства «Гараж» обыскивали из-за Петра Верзилова*

В пятницу, 26 апреля, с полудня и до семи вечера в московском Музее современного искусства «Гараж» проходили обыски. Силовики проверяли документацию и архивы. Как сообщила пресс-служба музея изданию «Коммерсантъ», обыски проводили сотрудники ФСБ по уголовному делу в отношении одного из участников группы Pussy Riot Петра Верзилова*.

«Коммерсантъ» отметил, что в 2014 году на сайте «Гаража» упоминалась книга другой участницы группы Pussy Riot — Маргариты Алехиной. Но сейчас страница с этой книгой выдает ошибку.

Петр Верзилов* с 2020 года не живет в России.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом

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Екатерина Петрова