Итоги дня: в Татарстане хотят повысить рождаемость, Россия осудила сожжение Корана, замена ОБЖ в школах
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 29 июня:
- Инвестиционный совет Татарстана одобрил девять новых проектов на общую сумму более 10 млрд рублей. Новая партия инвестиционных проектов будет направлена преимущественно на расширение инфраструктуры. Ожидаемый срок выхода всех проектов — 2025 год. Отметим, что среди них есть и три крупных инфраструктурных проекта по обустройству промышленных парков, строительство завода газотурбинных установок АО «ЗГО» от компании «ДМЭнерджи» и возведение многофункционального отеля. Детали — в материале «Реального времени».
- Кабмин Татарстана утвердил региональную программу по повышению рождаемости в республике, рассчитанную на 2023—2025 годы. Ее целью является выработка эффективных мер, влияющих на репродуктивное поведение населения и число рождений, а также определение целевых значений показателей рождаемости. В программе указано, что в Татарстане ежегодно уменьшается количество женщин и мужчин фертильного возраста — 15—49 лет. Такая динамика наблюдается и в целом в России.
- Также Кабмин продлил госпрограмму республики «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности» еще на один год. Она продолжит действовать до 2026 года. Общий объем ее финансирования составит 3,55 млрд рублей.
- Заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева заявила, что с 1 сентября 2024 года школьников будут обучать предмету «Основа безопасности и защита Родины» вместо ОБЖ. По ее словам, сейчас формируется рабочая группа, которая проработает учебную программу. В группу войдут представители Министерства обороны и МЧС.
- Депутаты Госдумы единогласно приняли заявление об оскорблении чувств мусульман с решительным осуждением властей Швеции, допустивших сожжение Корана в Курбан-байрам. Сожжения священной книги в документе названо акцией вандализма. Парламентарии призвали правительство страны «принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман».
- Раис Татарстана Рустам Минниханов также выступил с осуждением акции с сожжением Корана. По словам главы республики, его «глубоко тревожит, что эти акты вандализма стали регулярными и проходят при официальном разрешении властей». Вместе с этим он отметил, что в России разные представители разных национальностей живут в мире.
- В МИД России заявили, что безнаказанность участников сожжения Корана в Стокгольме может привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям. Как подчеркнули в ведомстве, Россия отвергает потакание религиозным радикалам со стороны властей Швеции.
- Вместе с этим Госдума приняла в третьем чтении закон о программе долгосрочных сбережений (ПДС) граждан. Она предусматривает государственное софинансирование собственных взносов физлиц — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления человека в программу, а также специальный налоговый вычет — до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч рублей.
- Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой ввести в России налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 20% для тех, чей доход составляет более 25 млн рублей в год. В настоящее время граждане с доходами более 5 млн рублей в год облагаются НДФЛ по ставке 15% вместо 13% для граждан с доходами ниже этого показателя.
- Кроме того, депутаты ГД одобрили в первом чтении закон о свободном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Согласно документу, теперь у каждого собственника появится возможность заключения прямого договора с оператором. Из цепочки будет исключаться управляющая компания, а вместе с ней, как уверяют в ГД, коррупционная составляющая.
- Генеральным директором АО МАЗ «Москвич» назначен немец Ханс-Петер Мозер. Ранее занимавший эту должность Дмитрий Пронин заступил на должность председателя Совета директоров компании.
- Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект, сохраняющий за субъектами право закупать лекарства и медоборудование у единственного поставщика. Таким правом активно пользуются Татарстан и Чувашия, а еще Нижегородская, Архангельская, Калужская области и ряд других регионов.
- Видеохостинг YouTube без предварительного уведомления, предупреждения и объяснения причин удалил созданный в 2014 году основной канал интернет-газеты «Реальное время». Редакция издания считает это актом цензуры и связывает его с политикой администрации сервиса. Канал имел более 100 тысяч подписчиков, свыше миллиона просмотров в месяц и архив из почти 6 тысяч видео, которые были также опубликованы на сайте и теперь недоступны.
- Некоммерческие организации, реализующие в Казани социально значимые проекты в области профилактики терроризма и экстремизма, смогут получить гранты. Он будет предоставляться в целях профилактики терроризма и экстремизма, устранения причин и условий, способствующих их проявлению. НКО, победившая по результатам конкурса, получит 700 тысяч рублей. За второе и третье места выплатят грант в размере 500 тысяч рублей.
- Председатель совета директоров корпорации АЕОН Роман Троценко рассказал, что запуск круглогодичной навигации по Волго-Донскому каналу, который практически не замерзает зимой, позволит создать речной маршрут от юга России до Персидского залива. По его словам, маршрут может проходить от Волгограда или Казани до юга Ирана.
- Исполком Казани урегулирует порядок размещения наружной информации на территории города. Новый документ должен дать четкую формулировку для отдельных правил, которые ранее не были подробно прописаны. Так, например, будет введен запрет на размещение некоторых рекламных конструкций на зданиях, построенных до 1959 года. Также регламентируется и то, что объявления больше не могут свободно расклеиваться на улицах, поскольку для этого нужны специализированные объекты — таблички, щиты, панно и др. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В мае текущего года средний размер «займа до зарплаты» в Татарстане составил 9 156 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 2%. По среднему размеру микрозайма республика в конце весны заняла 11-е место среди 30 российских регионов-лидеров.
- Промышленная эксплуатация федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов (ФГИАС ПР) начнется 1 сентября 2026 года. В первую очередь систему протестируют в Татарстане, Удмуртии, Архангельской области и Алтайском крае. Так, у фермеров появится обязательство по регистрации животных в системе, предоставлению информации и др.
- Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что введение единой валюты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) пока нереально. По его словам, в настоящее время более серьезным вопросом является — повышение доли расчетов в национальных валютах.
- В Минпромторге Татарстана увеличили количество должностей государственной гражданской службы региона. Таким образом оно вырастет со 124 до 130. Указ раиса республики Рустама Минниханова вступит в силу с 1 сентября 2023 года.
- Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил проводить конфискацию домашних и диких животных за жестокое обращение с ними. Напомним, сейчас за это предусмотрены штрафы до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Однако сам питомец остается у хозяев, которым в дальнейшем не запрещают вновь заводить животных.
- Руководитель парламента Татарстана Фарид Мухаметшин вновь избран председателем высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан — новый век» — «Татарстан — яңа гасыр». Вместе с этим на Х съезде ТНВ было принято решение о внесении изменений в Устав РОД «Татарстан — новый век», а также избраны члены высшего совета движения и его президиума.
- С начала эпидемического сезона в медорганизации Татарстана за помощью после присасывания клещей пришли 5 834 человека. Таким образом показатель обращений составил 151,3 на 100 тысяч жителей, что в два раза превышает среднемноголетний уровень (75,7).
- Исполком Казани утвердил проект планировки территории по ул. Троицкий Лес. Там появится коттеджный поселок на 55 человек из 17 домовладений — десять блокированной застройки (соединенной в одном ряду общей боковой стеной) и семь индивидуальных жилых домов. Освоение и развитие территории предусмотрено в один этап.
- Также в столице Татарстана утвердили проект планировки территории, расположенной северо-восточнее ул.Генерала Ерина и юго-западнее железнодорожной линии «Казань — Аэропорт». Там появятся многоэтажные жилые дома со стилобатом. Жильем планируется обеспечить 8 769 человек.
- Басманный суд Москвы заочно приговорил медиаменеджера и экс-главу сервиса «Яндекс.Лавка» Илью Красильщика* (признан иностранным агентом) к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. Обвиняемому запретили пользоваться интернетом в течение четырех лет.
- Минюст России включил Международную правозащитную группу «Агора» в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Также в этот список попала американская организация «Завет церквей TCCN» (Transformation Center Covenant Network TCCN).
- На XXV заседании Городского совета Набережных Челнов были досрочно прекращены полномочия депутата Руслана Нигматулина. Теперь он представляет интересы города в Госсовете Татарстана. Напомним, Нигматулин является председателем отделения «Партии Роста» в республике и гендиректором ООО «ТД Далини».
- 25 июня в МВЦ «Казань Экспо» прошли две рейтинговые выставки собак ранга САС ЧРКФ с особым статусом — «Гранд Зилант 2023» и «Престиж Казани 2023». «Реальное время» тоже выбрало на этих выставках своего победителя — самую медийную, с нашей точки зрения, собаку этого года. Диплом издания и собачьи лакомства получила сука шарпея абрикосового окраса — 1,5-годовалая Текила Любовь. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Итальянский посол в Москве Джорджо Стараче обсудил с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом вопросы возвращения на российский рынок итальянских кормов для животных. По его словам, компании готовы подтвердить свою готовность соответствовать требованиям российского законодательства на инспекции.
- Представитель эфиопского МИД Мелеса Алема заявил, что власти страны подали заявку на вступление в БРИКС. По словам дипломата, Эфиопия стремится гарантировать свои национальные интересы. По этой причине его страна хочет присоединиться к БРИКС.
Ключевые события 491-го дня специальной военной операции на Украине:
- Экс-руководителю СБУ Василию Грицаку и бывшему первому заместителю председателя ведомства Виталию Маликову заочно предъявили обвинение за обстрелы Донбасса с июля 2014 года по ноябрь 2016 года. Как уточнили в Следственном комитете России, Грицак в этот период он «осуществлял общее руководство проведением так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны»
- В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступать на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. На первом в районах населенных пунктов Белогоровка и Тоненькое действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено четыре атаки ВСУ. В ходе боевых действий потери украинских войск составили до 530-ти военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
- На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Кременная и Червоная Диброва. За сутки уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, две гаубицы Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
- На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражена атака подразделений ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское.
- На Запорожском направлении российскими войсками нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Луговское. Потери ВСУ составили до 135-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три гаубицы Д-20, орудия «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Красное Первое. Уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также гаубица «Мста-Б». В районе населенного пункта Кизомыс уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4 823 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 402 танка и других боевых бронированных машин, 1 133 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 269 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 276 единиц автомобильной техники.
- Также Минобороны сообщило, что в результате удара российских войск 27 июня по Краматорску были ликвидированы два генерала и до 50 офицеров ВСУ. Вместе с ними были уничтожены 20 иностранных наемников и военных советников.
* включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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