Госдума в первом чтении приняла закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении закон о свободном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Комитета Думы по информационной политике Александр Хинштейн.

— Наша инициатива обеспечивает право граждан на доступ к информации и наведение порядка в части телеком-оборудования в МКД. У каждого собственника появится возможность заключения прямого договора с оператором, из цепочки исключается управляющая компания, а вместе с ней — коррупционная составляющая, — написал он.

Сейчас компаниям для установки необходимого оборудования в многоквартирном доме нужно одобрение 2/3 собственников квартир на общем собрании. Как считают депутаты, обеспечить присутствие на собрании собственников жилья в указанном количестве практически невозможно. Из-за этого различные УК используют непрозрачные схемы согласования размещения оборудования и монополизируют право доступа операторов связи в многоквартирных домах.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Ко второму чтению комитет доработает законопроект положениями, которые предусматривают возможность наличия прямых договоров энергоснабжения, заключенных между оператором связи и энергетиками. В конкретизации нуждаются порядок подготовки оператором проекта монтажа сетей связи в доме, их монтажа и демонтажа, считает Хинштейн.

В феврале премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страна занимает лидерские позиции в Европе и мире по количеству интернет-пользователей и доступности интернета. По итогам 2022 года она занимает шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в Сеть и десятое место по количеству дата-центров.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов