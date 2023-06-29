Цифровую систему учета племенных ресурсов АПК введут в России к осени 2026 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Промышленная эксплуатация федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов (ФГИАС ПР) начнется 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила заместитель директора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Галина Сафина.



В первую очередь тестирование системы начнется в Татарстане, Удмуртии, Архангельской области и Алтайском крае.

В 2026 году систему должны сдать в промышленную эксплуатацию. Появится обязательство по регистрации животных в системе, предоставлению информации и др.

Законопроект прошел первое чтение в Госдуме, ведется подготовка ко второму и третьему чтениям. Минсельхоз ожидает, что они пройдут в десятых числах июля.

— В конце этого года, в ноябре, мы ожидаем от разработчиков этой системы представление модели для апробации по трем видам сельхозживотных на территории четырех субъектов РФ, то есть мы в конце года запускаем в апробацию нашу ГИАС, начинаем пробовать регистрировать в ней животных, реализовывать весь функционал, — приводит «Интерфакс» слова Сафиной.

О создании федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов в АПК РФ в марте заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, племенные хозяйства через эту базу будут предоставлять информацию о своих животных, приобретение которых наиболее выгодно для сельхозпроизводителей.

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Маргарита Головатенко