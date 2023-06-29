YouTube удалил основной канал «Реального времени»

Сегодня видеохостинг YouTube без предварительного уведомления, предупреждения и объяснения причин удалил созданный в 2014 году основной канал интернет-газеты «Реальное время».

Редакция издания считает это актом цензуры и связывает его с политикой администрации сервиса по освещению общественно-политической информационной повестки в России.

Канал «Реальное время» на YouTube имел более 100 тысяч подписчиков, свыше миллиона просмотров в месяц и архив из почти 6 тысяч видео, которые были также опубликованы на сайте и теперь недоступны. Приносим извинения за доставленные в связи с этим неудобства.

Помимо основного канала «Реальное время» редакция издания ведет несколько тематических каналов на YouTube, который по-прежнему разрешен к работе в России. Все новые проекты, видео и прямые эфиры выходят также на каналах «Реальное время» на RUTUBE, в ВК, «Дзене», «Одноклассниках». Анонсы свежего видеоконтента публикуются в Telegram.

Напомним, после начала СВО цензуре на YouTube также подверглись каналы официальных российских информагентств и ряда федеральных и региональных изданий. Лишились каналов многие блогеры: Дмитрий Пучков, Артемий Лебедев и другие.