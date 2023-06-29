Кукмор выбрал «Беловежские сыры» из Белоруссии, а в «Туру 2.0» поспешил «R1»

Инвестиционный совет Татарстана одобрил девять проектов

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

«Грубо говоря, мы — сырьевая база, переработка молока, а от них — технологии, продажи. В этом и есть секрет «китайского» процветания», — объяснил директор ООО «Кукморский молочный комбинат» стремление местных молочников встать под белорусский бренд «Беловежские сыры». После бесплодных поисков «стратега» крупные производители молока Кукмора решили объединиться и построить собственный сыродельный комбинат мощностью 1,8 тыс. тонн в год, но выпускать будут под раскрученной в СНГ маркой. А главным «местом силы» российских инвесторов оказался промпарк «Тура 2.0» на 300 га. Следующим после «Нэфис Косметикс» здесь решили обосновать «концептуальный» промпарк «Дружба» от девелопера «R1» на 9 млрд рублей и транспортный комплекс «Деловые линии» от ГК «Ромекс GROUP» на 2,8 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Стандартный запрос — нужна земля вблизи Казани»



Главной новостью заседания инвестиционного совета Татарстана явилось вхождение новых резидентов в индустриальный парк «Тура 2.0» вблизи Казани. Несмотря на то, что он еще не имеет полноценной дорожной и инженерной инфраструктуры, от российских инвесторов нет отбоя. Сегодня инвестиционный совет под председательством Рустама Минниханова одобрил выделение земельных участков без торгов для пяти проектов, которые предполагается разместить в Зеленодольском районе. Среди них — три крупных инфраструктурных проекта по обустройству промышленных парков, строительство завода газотурбинных установок АО «ЗГО» от компании «ДМЭнерджи» на 380 млн рублей и строительство многофункционального отеля предварительной стоимостью в 350 млн рублей.

Инвесторы «прикипели» к пригородным землям, поэтому не успевают оснастить их магистральными сетями, призналась глава АИР Талия Минуллина.

— Стандартный запрос, который мы получаем: нужна земля вблизи Казани, — рассказала она.

По ее словам, все одобренные проекты нуждаются в подведении сетей.

— Когда мы развиваем новые земельные участки, к ним нужны подъездные пути. Если внутриплощадочные работы инвесторы могут сделать за свой счет, то подъездные пути — уже нет. Поэтому речь идет о господдержке и софинансировании со стороны Татарстана и России в части подведения дорог. И второй вопрос — это инженерные сети. Мы традиционно стараемся эти расходы разделить. По внешнему контуру привлекаются федеральные меры поддержки и наши, — сообщила Минуллина.

В частности, необходимо проложить магистральные сети по всему периметру «Туры 2.0», а также предстоит построить дорожную развязку на трассе М-7 недалеко от индустриального парка. Каким образом это будет выполнено, не уточнялось.

Сама площадка расположится на трассе М-7 через дорогу от Осиново. Рядом — казанский микрорайон «Салават купере», Волжско-Камский заповедник. Но главное преимущество в том, что его резиденты будут освобождены от уплаты налога на имущество и транспортного, а также получат льготную ставку в 5% по УСН.

«Дружба» — для поставщиков маркетплейсов

Внутри парка разместится концептуальный промпарк «Дружба», который создает российская группа «R1». Инвестсовет одобрил ей выделение земельного участка площадью 50 га без торгов. Это примерно 15—20% от общей площади «Туры 2.0», сообщил журналистам гендиректор и основатель компании «R1» Дмитрий Реутт. Идея его концепции в том, чтобы размещать на территории «Дружбы» резидентов, производящих продукцию для сбыта на маркетплейсах, уточнил он. Ведь рядом находятся оптово-распределительные центры Ozon и Wildberries, поэтому его резиденты получат «короткое плечо» при доставке продукции.

Реутт рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры с несколькими якорными резидентами, которые претендуют на участки площадью 40—60 тысяч кв. м — они будут строить крупные производственные терминалы. Еще собирается группа компактных маленьких резидентов, включая зону развития малого и среднего бизнеса. Участки будут передаваться в аренду с правом последующего выкупа. Планируется активно привлекать инструмент промышленной ипотеки.

— Суммарный объем инвестиций — 9 млрд рублей. Но в первую очередь будет направлено 1,8 млрд рублей. Общий срок — 5—6 лет, — сообщил он. — Особого отбора среди резидентов «Дружбы» не будет, но мы видим преимущество для производителя размещаться вблизи оптово-распределительных центров Ozon и Wildberries. Это упростит логистику, — рассказал Реутт.

Соседом промпарка станет транспортный комплекс «Деловые линии» от «Ромекс GROUP», который защитил проект на 2,8 млрд рублей. До этого разрешение на строительство завода мороженого получила «Славица» и «Нэфис Косметикс».

Дмитрий Реутт добавил, что у компании есть опыт девелопмента в сфере промпарков в Свердловской области.

— Здесь нам надо решить, будем ли мы управлять или у нас будет общая управляющая компания в рамках «Туры 2.0», — уточнил он. Добавим, что управляющая компания пока не определена.

Переезжающим — хостел

Недалеко отсюда, на территории промпарка «Зеленодольск», планируется построить многофункциональный гостиничный комплекс для размещения работников «Туры». Изначально замгендиректора ООО «Тим Форс» Олеся Мещерякова предложила построить комплекс на 300 мест, но после обсуждения склоняется к увеличению здания. Сейчас проект предполагает четыре этажа (на первом разместится общепит), однако по предложению раиса Татарстана Рустама Минниханова параметры будут увеличены.

— Стоимость хостельных номеров — порядка 500—600 рублей в сутки за койко-место. И от 3 тысяч рублей за номера со «звездностью». Рассчитываем на сотрудников резидентов промпарка и проезжающих по трассе М-7, — рассказала Мещерякова журналистам после окончания заседания инвестсовета. Наряду с этим в Зеленодольске обсуждается строительство арендного жилья. Правда, ГЖФ и промпредприятия пока не могут согласовать итоговый вариант застройки.

Без особых льгот в Кукморе собираются построить сыродельный комбинат мощностью 1,8 тыс. тонн продукции в год. Его стоимость — 3 млрд рублей. Инвесторами выступают крупные молочные производители района, в числе которых СХПК им. Вахитова и ООО «Урал», сообщил журналистам директор ООО «Кукморский молочный комбинат» Айзат Халиуллин. Интересно, что он будет выпускать продукцию под белорусским брендом «Беловежские сыры», а не под татарскими.

— Грубо говоря, мы — сырьевая база, переработка молока, а от них — технологии, продажи. В этом и есть секрет «китайского» процветания», — объяснил он.