Фарид Мухаметшин избран председателем высшего совета движения «Татарстан — новый век»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Руководитель парламента Татарстана Фарид Мухаметшин вновь избран председателем высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан — новый век» — «Татарстан — яңа гасыр». Решение было принято единогласно на Х съезде ТНВ.

На съезде принято решение о внесении изменений в Устав РОД «Татарстан — новый век», избраны члены высшего совета движения и его президиума.

Заместителями председателя совета стали член Комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев, председатель исполкома высшего совета ТНВ Алсу Тарханова, председатель Казанского территориального отделения движения Ферид Аюпов. В новый состав высшего совета движения вошло 33 человека, тогда как прежний состав включал 39 членов.

Фарид Мухаметшин отметил направления деятельности движения ТНВ, среди которых духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи, парламентские уроки «Татарстан — наш общий дом», волонтерское и благотворительное движение и многие другие:

— В отчетный период ТНВ проявляло особое внимание к совершенствованию демографической политики государства в части популяризации традиционных семейных ценностей... Вопросы увеличения рождаемости здоровых детей, воспитания в детях и молодежи уважительного отношения к семье не раз становились предметом обсуждения с участием широкого представительства министерств и ведомств республики, представителей вузов и некоммерческих организаций. Стали регулярными консультации, тренинги и семинары о предупреждении и досудебном регулировании семейных конфликтов. Движение ТНВ с 2013 года работает с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, — отметил он.

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Маргарита Головатенко