Госдума приняла в окончательном чтении закон о программе долгосрочных сбережений граждан

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о программе долгосрочных сбережений (ПДС) граждан, сообщает ТАСС.



В Центробанке заявляли, что программа заработает в России с 2024 года. Программа предусматривает государственное софинансирование собственных взносов физлиц — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления человека в программу, а также специальный налоговый вычет — до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч рублей.

Предполагается, что внесенные средства будут застрахованы государством на сумму 2,8 миллиона рублей, что в два раза больше, чем по банковским вкладам. Программа предусматривает государственное софинансирование собственных взносов физлиц — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления человека в программу, а также специальный налоговый вычет — до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч рублей.

Чтобы вступить в программу, нужно будет заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Возможно заключение договора долгосрочных сбережений юридическими или физическими лицами в пользу третьих лиц.



Законопроект о ПДС был направлен Минфином и Банком России в правительство в апреле. Закон завершает работу по реформированию системы накоплений граждан, которая велась с 2016 года. Запустить программу с апреля 2023 года поручал президент РФ Владимир Путин. Цель документа — формирование дополнительного дохода россиян на будущее и создание финансовой «подушки безопасности». Известно, что Госдума приняла законопроект о ПДС во втором чтении.

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Маргарита Головатенко