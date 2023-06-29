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В Казани утвердили проект планировки коттеджного поселка по улице Троицкий Лес

17:04, 29.06.2023
В Казани утвердили проект планировки коттеджного поселка по улице Троицкий Лес
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Исполком Казани утвердил проект планировки территории по ул. Троицкий Лес. Там появится коттеджный поселок на 55 человек.

С западной части территория в 2,31 га граничит с садоводческим товариществом «Заря», с восточной — с Троицким лесом и ул. Троицкий Лес. Общая площадь планируемого жилищного фонда в проектируемых домах блокированной застройки — 1 565 кв. метров.

На этом месте построят 17 домовладений — десять блокированной застройки (соединенной в одном ряду общей боковой стеной) и семь индивидуальных жилых домов. Освоение и развитие территории предусмотрено в один этап.

скриншот realnoevremya.ru с постановления исполкома Казани

«Реальное время» подробно писало о проекте застройки по ул. Троицкий Лес. Возведение нового коттеджного поселка также подразумевает и размещение объектов первой необходимости: учреждений здравоохранения, пожарных резервуаров, трансформаторной подстанции, локальных очистных сооружений, а также канализационных и водных насосных станций.

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Татьяна Демина
Недвижимость Татарстан

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