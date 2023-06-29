В России предложили ввести НДФЛ в 20% на доходы более 25 млн рублей в год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России предложили ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 20% для тех, чей доход составляет более 25 млн рублей в год, с инициативой выступил вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР), предложение направлено руководителю Федеральной налоговой службы России Даниилу Егорову.



— Считаю, что для повышения социальной справедливости настало время ввести налог на сверхдоходы для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 млн рублей — то есть больше двух миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%, — написал он в своем telegram-канале.

Вице-спикер предложил направить дополнительные поступления в бюджет на помощь тяжелобольным детям и на финансирование программ развития периферийных районов муниципалитетов.

Сейчас граждане с доходами более 5 млн рублей в год облагаются НДФЛ по ставке 15% вместо 13% для граждан с доходами ниже этого показателя.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В июне от депутатов ЛДПР поступило предложение об отмене НДФЛ для людей, чей заработок меньше 30 тысяч рублей в месяц. Депутаты выразили мнение, что сумма в 30 тыс. рублей — оптимальный порог для отмены НДФЛ, так как она почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда, поэтому предлагаемая мера поддержки «станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан».

Госдума приняла в первом чтении закон об НДФЛ со ставкой 13—15% для сотрудников, удаленно работающих на российские организации из-за границы. Документ — часть большого правительственного законопроекта о реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.

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Маргарита Головатенко