Запрет на расклейку и строгое соответствие цвету: в Казани хотят отрегулировать размещение наружной рекламы

Городские власти хотят очистить улицы от рекламы, подготовив новый свод правил по ее размещению

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Как выяснило «Реальное время», исполком Казани собирается в очередной раз урегулировать порядок размещения наружной информации на территории города. Новый документ должен дать четкую формулировку для отдельных правил, которые ранее не были подробно прописаны. Так, например, будет введен запрет на размещение некоторых рекламных конструкций на зданиях, построенных до 1959 года. Также регламентируется и то, что листовки, световые проекции, а также граффити не могут хаотично располагаться на улицах, поскольку для этого нужны специализированные объекты. Подробнее — в материале «Реального времени».

Смогут ли улицы Казани освободиться от наклеенных листовок?

Будущие нововведения рассматривают наружную рекламу, как и всю информацию, доводимую до граждан с использованием различных специализированных объектов. К источникам этой информации относят: объявления, афиши, плакаты, листовки, надписи, рисунки, граффити, проекции и другое.

— Положения настоящего порядка не применяются к оформлению и установке указателей с наименованиями улиц и номерами домов, а также к установке и эксплуатации рекламных конструкций, — уточняется в документе, который есть в распоряжении «Реального времени».

Первым же пунктом порядка устанавливается, что все это не может размещаться по городу в свободном виде, то есть расклеиваться и наноситься на стены зданий, дорожные покрытия и даже зеленые насаждения. Как уже было сказано выше, законное размещение источников информации будет возможно лишь с использованием объектов, к числу которых относятся:

настенная конструкция;

декоративное панно;

консольная конструкция;

крышная конструкция;

витринная конструкция;

учрежденческая доска;

режимная табличка;

модульная конструкция;

объемно-пространственная композиция;

щитовая конструкция;

флаговая композиция;

специализированная конструкция;

проекционное оборудование (не предназначенное для проекции рекламы);

указатели (информационные, навигационные).

Все эти средства, за исключением учрежденческих досок и режимных табличек, размещаются на основании специального паспорта, согласованного с уполномоченным органом. При этом собственники этих конструкций должны ежедневно поддерживать их в чистоте и исправном состоянии.

Таким образом, гражданам запрещается расклеивать плакаты, рекламные листовки на фонарных столбах, общественных остановках, насаждениях, то есть деревьях и фасадах зданий, в том числе на оконных и дверных проемах. То же самое касается надписей и различных граффити. Данное правило направлено на поддержание чистоты городских улиц от физического и визуального мусора. В настоящее время основную проблему в этой работе создает реклама микрозаймов, «рабочих домов», а также незаконной продажи различных товаров. Зачастую такая реклама может находиться даже на стволах и ветках городских деревьев, дорожных знаках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Десяток запретов, или Как установить рекламный баннер на дом, не нарушая закон

Что же касается информационных объектов на домах (например, неоновые вывески или баннеры), то они также имеют определенный порядок размещения, который тоже наполнен большим количеством ограничений. Так, например, планируется запретить устанавливать рекламные конструкции на фасадах многоквартирных домов, за исключением тех, что будут находиться между первым и вторым этажами, непосредственно над занимаемым помещением. Также нельзя будет устанавливать объекты с выступом более 1,5 метра от самой точки, конструкции, перекрывающие окна или двери, а также то, что сможет прикрепиться лишь к перилам лоджий и балконов. Кроме того, нельзя устанавливать более одной рекламной конструкции при наличии одного входа.

На фасадах зданий нежилого назначения такие объекты будет запрещено размещать лишь в двух случаях:

Первый — если речь идет о вертикальных консольных конструкциях на зданиях высотой более пяти этажей;

Второй — выше нижнего уровня окон второго этажа.

Фото: скриншот документации от realnoevremya.ru

Одним из наиболее важных пунктов нового свода правил является регламент размещения рекламы на объектах культурного наследия, а также исторических зданиях с датой строительства до 1959 года. Так, под запрет попадают: фоновые конструкции, световые коробы, динамические конструкции, за исключением витринных и консольных, а также декоративных панно. Кроме того, будет запрещено устанавливать информационные объекты, издающие мерцающий свет, а также выполненные в контрастном цвете, который не сочетается с общим архитектурным фоном.

Напомним, летом прошлого года старинную вывеску на фасаде дома №72 на улице Баумана в Казани перекрыли рекламой магазина «Корд оптика». Как рассказывал член совета ТРО ВООПИиК, руководитель казанского Музея чак-чака Дмитрий Полосин, организация имела массу современных и альтернативных вариантов того, как аккуратно разместить свой баннер, но она ими не воспользовалась. Вывеску, написанную по штукатурке, обнаружили в 2021 году во время ремонтных работ. В июле 2022-го приступили к ее реставрации. На вывеске можно прочесть: «Обувь», «Магазин Соловьева», «Галантерейная торговля».

— Ребята, которые вскрывали отвалившуюся штукатурку, дошли до штукатурки оригинальной: вскрылась достаточно четкая область. Как раз мимо проходил экскурсовод, который отснял это все и скинул в совет ВООПИиК. Собственник моментально согласился остановить работы, — рассказывал «Реальному времени» Дмитрий Полосин.

Фото: скриншот «Яндекс.карты» от realnoevremya.ru

Что же касается других правил, то под запрет также попадут следующие пункты:

размещать рекламу на расстоянии ближе чем 2 метра от мемориальных досок;

перекрывать адресную атрибутику;

устанавливать конструкции на административно-офисных, торговых, культурно-развлекательных и спортивных объектах, имеющих общую площадь более 400 «квадратов»;

на эркерах, колоннах, пилястрах, балконах;

содержащих только изображения без текстовой информации;

с применением в изготовлении тканых материалов, за исключением флаговых композиций;

в виде надувных конструкций;

конструкции, не соответствующие цвету здания;

с указанием номеров телефонов, сайтов, адресов электронной почты.

Фото: скриншот документации от realnoevremya.ru

С рекламой на улицах казанские власти борются не первый год

Рекламные объявления всегда «красовались» на городских улицах, но в мае 2020 года это стало настоящей проблемой — реклама займов и прописки пестрила везде — на опорах освещения, информационных табло и остановках общественного транспорта.

В сентябре 2021-го Ассоциация АТП Татарстана попросила председателя Госсовета республики Фарида Мухаметшина на законодательном уровне помочь в борьбе с вандалами, а до этого, в июне, организация предложила региональному МВД заблокировать номера телефонов расклейщиков. Председатель Ассоциации АТП Сергей Темляков тогда заявлял, что поймать вандала за руку — сложная задача: «Вандал подошел, за несколько секунд приклеил объявление и ушел».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Еще осенью все того же 2020-го в Татарстане запустили в тестовом режиме систему автодозвона, которая ровно через год стала работать на постоянной основе. Так, при обнаружении рекламы должностные лица фотографируют объявление и составляют акт. В нем они фиксируют указанные в рекламе контакты, текст, а еще дату и время выявленного нарушения. В течение дня после оформления документов ответственный информирует обо всем оператора, который в последующем осуществит автодозвон с помощью специальной программы. Когда расклейщику поступает звонок, то он слышит следующее:

— Добрый день! Ваш телефон указан в объявлении, размещенном с нарушением Правил благоустройства Казани, что влечет за собой административную ответственность. Просим вас устранить данное правонарушение. Для отключения автоинформирования вам необходимо прибыть в Управление административно-технической инспекции исполнительного комитета Казани по адресу: ул. Дементьева, д. 2б с 9.00 до 17.00.



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