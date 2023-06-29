Минюст России признал «Агору» нежелательной организацией

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Международная правозащитная группа «Агора» включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Информация опубликована на сайте Минюста.

В этот же список попала американская организация «Завет церквей TCCN» (Transformation Center Covenant Network TCCN).

— Организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решений первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, — говорится в сообщении ведомства.

По данным из открытых источников, «Агора» — это объединение более 50 адвокатов и юристов-правозащитников из половины регионов России, работающих по резонансным делам о нарушении прав человека. Она была учреждена в 2005 году. В феврале 2016 года Верховный суд Татарстана ликвидировал ассоциацию «Агора» по иску Минюста.

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России международной правозащитной группы «Агора». Решение надзорного ведомства принято по итогам проверки.

Напомним, что в марте глава этой правозащитной организации Павел Чиков* получил статус иноагента. Его заподозрили в том, что он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.

*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов

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Айрат Назипов