В Казани утвердили проект строительства многоэтажек со стилобатом северо-восточнее улицы Генерала Ерина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком столицы Татарстана утвердил проект планировки территории, расположенной северо-восточнее ул. Генерала Ерина и юго-западнее железнодорожной линии «Казань — Аэропорт». Там появятся многоэтажные жилые дома со стилобатом.

Площадь в границах проекта планировки территории составляет 51,1 га. Из них 39,27 га отводятся под размещение объектов капитального строительства. Остальные 11,83 га отнесены к зоне природных территорий.

Жильем планируется обеспечить 8 769 человек. Дома не будут выше 22 этажей. Территория под застройку разделена на два микрорайона. Первый состоит из четырех кварталов, второй — из одного.

Общая площадь квартир составит 197,3 тысячи кв. метров. Из них 183,3 тысячи «квадратов» появятся в новостройках первого микрорайона.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные помещения нежилого назначения займут 25 тысяч квадратов в первом микрорайоне. Во втором их площадь в пять раз меньше — 5 тысяч «квадратов».

Проект планировки территории, расположенной северо-восточнее ул. Генерала Ерина и юго-западнее железнодорожной линии «Казань — Аэропорт», появился еще осенью 2022 года. Освоение территории планируется в два этапа. На первом пройдут кадастровые работы по образованию земельных участков для детских садов, школы и поликлиники. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина