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Замглавы МИД России назвал введение единой валюты в ЕАЭС «пока нереальным»

14:31, 29.06.2023
Замглавы МИД России назвал введение единой валюты в ЕАЭС «пока нереальным»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Введение единой валюты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) пока нереально, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

— Пока это нереально. А вот повышение доли расчетов в национальных валютах, в собственных валютах, в чужих национальных валютах — это более серьезный вопрос. По этому вопросу работа ведется, — сказал он.

Панкин отметил, что по единой валюте для ЕАЭС пока нет планов, сообщает ТАСС.

В мае руководитель ФТС России Руслан Давыдов рассказал, что Международное сотрудничество с партнерами по ЕАЭС, с Арменией, Беларусью, Казахстаном и Киргизией, в условиях внешнего санкционного давления продолжается в соответствии с ранее намеченными планами и имеет потенциал для дальнейшего развития.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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