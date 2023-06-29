Татарстан утвердил программу повышения рождаемости

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Кабмин Татарстана утвердил региональную программу по повышению рождаемости в республике. Она рассчитана на 2023—2025 годы.

Программа подготовлена с целью выработки мер по повышению рождаемости. Она включается в себя оценку демографического потенциала Татарстана, анализ действующих мер по повышению рождаемости и установление нового комплекса мер.

Цель программы — выработка эффективных мер, влияющих на репродуктивное поведение населения и число рождений, а также определение целевых значений показателей рождаемости для Татарстана. В ее задачи входит комплексный анализ демографической ситуации в республике на основе оценки демографического потенциала, формирование аналитической основы для разработки комплекса мер по повышению рождаемости и поддержки семей с детьми, способствующих достижению целевых значений показателей рождаемости и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В программе указано, что в Татарстане ежегодно уменьшается количество женщин и мужчин фертильного возраста — 15—49 лет. Такая динамика наблюдается и в целом в России.

На начало 2022 года в республике насчитывалась 905 181 женщина фертильного возраста. Из них большая часть — 80,2% — проживали в городах. На одну женщину фертильного возраста в Татарстане приходится 0,9733 мужчины в возрасте 15—49 лет.

В городах Татарстана наибольшая доля женщин в репродуктивном возрасте (15—49 лет) наблюдается в 34 года — 4,2% от общего количества. На втором месте — жительницы республики в возрасте 35 лет — 4,1%, на третьем — те, кому 33 года (4,1%). Наименьшая доля приходится на женщин 22 лет, 20 лет и 21 года — по 1,8%.

Структура женского населения фертильного возраста в сельской местности отличается деформацией, указано в программе Татарстана. Наибольшая доля женщин репродуктивного возраста там наблюдается в возрастной категории 49 лет — 3,4% от общего количества жительниц в возрасте 15—49 лет. Наименьшая доля приходится на тех, кому 29 лет (2,2%), 16 лет и 15 лет — по 2,3%.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В Татарстане от общего числа женщин фертильного возраста в 2021 году, по данным Всероссийской переписи населения, наибольшая доля приходится на матерей двоих детей — 38%, одного ребенка — 27% и жительниц без детей — 21%.

В 2021 году в Татарстане зарегистрировали 41 057 детей — на 26% меньше, чем в 2016-м, когда на свет появилось 55 592 новорожденных. Численность родившихся в городе снизилась на 28,4% — с 46 310 до 33 122, в сельской местности — на 14,5%, с 9 282 до 7 935.

В Татарстане за январь — март 2023 года на свет появилось 8 879 детей. Это на 26 новорожденных, или на 0,3%, меньше, чем в первом квартале прошлого года.

В частности, в январе 2023 года в Татарстане зарегистрировали 2 938 новорожденных (+2,2% по сравнению с первым месяцем прошлого года). За февраль на свет появилось 2 697 детей (-4,4%), а за март — 3 244 ребенка (+1,1%)



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Татьяна Демина