Суд заочно приговорил медиаменеджера Илью Красильщика* к 8 годам колонии по делу о фейках о российской армии

Басманный суд Москвы заочно приговорил медиаменеджера и экс-главу сервиса «Яндекс.Лавка» Илью Красильщика* (признан иностранным агентом) к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии, сообщает ТАСС.

— Суд признал Красильщика* виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы заочно на срок 8 лет, — огласила решение судья.

Обвиняемому запретили пользоваться интернетом в течение четырех лет.

Накануне обвинение запросило для бывшего издателя признанной в России иноагентом «Медузы»* девять лет лишения свободы из-за распространения информации о событиях в Буче.

* включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко