В российских школах появится предмет «Основа безопасности и защита Родины» вместо ОБЖ

Российских школьников с 1 сентября 2024 года будут обучать предмету «Основа безопасности и защита Родины» вместо ОБЖ, рассказала заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева.



Сейчас формируется рабочая группа, которая проработает учебную программу. В группу войдут представители Министерства обороны и МЧС.

— Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы. То есть весь этот процесс будет запущен одновременно, — приводит слова Тимофеевой «РИА Новости».

Все мероприятия проведут в течение следующего учебного года, чтобы с 1 сентября дети начали заниматься по новой учебной программе.

По словам Тимофеевой, сейчас стоят две задачи — внести изменения в 273-й федеральный закон в части переименования учебного предмета ОБЖ — «Основа безопасности и защита Родины» и изменения в образовательные государственные стандарты по содержанию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что Министерство просвещения России обсуждает возможность переименовать уроки «Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ):

— Этот курс нужно развивать. И мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду. Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать «Основы безопасности и защита Родины», — сказал он.



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Маргарита Головатенко