Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС

Власти Эфиопии подали заявку на вступление в БРИКС. Такое заявление сделал представитель эфиопского Министерства иностранных дел Мелеса Алема.

— Мы подали заявку на членство, и мы надеемся на хороший результат, — цитирует RT его интервью изданию The Reporter.

По словам дипломата, Эфиопия стремится гарантировать свои национальные интересы. По этой причине его страна хочет присоединиться к БРИКС.

Две недели назад Бангладеш официально подал заявку на то, чтобы стать полноправным членом БРИКС. Она была отправлена после встречи премьер-министра страны Шейх Хасины и президента ЮАР Сирил Рамафоса. Вопрос о вступлении страны в организацию будет рассматриваться на предстоящем саммите. Он состоится в августе.

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Айрат Назипов