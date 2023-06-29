Гендиректором автозавода «Москвич» назначен Ханс-Петер Мозер

Генеральным директором АО МАЗ «Москвич» назначен Ханс-Петер Мозер, такое решение принял Совет директоров.



Ранее занимавший эту должность Дмитрий Пронин заступил на должность председателя Совета директоров компании.

Ханс-Петер Мозер родился в 1954 году в городе Лаупхайм (Германия), имеет образование в области экономики и управления предприятием.

— Ханс-Петер обладает многолетним опытом работы на руководящих позициях в крупных международных и отечественных производственных компаниях, где проявил себя как сильный лидер, способный добиваться высоких финансово-экономических результатов, отвечать на самые сложные вызовы и приводить команды к успеху за счет внедрения гибких подходов, инновационных решений и структурированного и эффективного управления, — сказано в сообщении предприятия.

На этой неделе «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Дмитрий Пронин покинет свой пост. Собеседники издания утверждали, что топ-менеджер вернется на работу в департамент транспорта Москвы, где будет курировать завод со стороны властей.



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Маргарита Головатенко