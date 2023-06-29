Эксперт: при запуске круглогодичной навигации по Волге маршрут может проходить от Казани до юга Ирана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Запуск круглогодичной навигации по Волго-Донскому каналу, который практически не замерзает зимой, позволит создать речной маршрут от юга России до Персидского залива, маршрут может проходить от Волгограда или Казани до юга Ирана, рядом с Индией, рассказал председатель совета директоров корпорации АЕОН Роман Троценко.



Он считает возможным перейти почти к круглогодичной навигации и сделать Волгу продолжением коридора «Север — Юг»:

— Сперва от Волгограда, потом от Казани будет возможность круглогодично осуществлять сообщение по Волге, выходить в Каспий, подсоединяться в Астаре, проходить через Иран, всего 1 800 км, и вы находитесь в Бандер-Аббасе, рядом с Индией, — приводит слова Троценко ТАСС.

Эксперт считает, сезонность — проблема для речного транспорта, которая требует больших затрат, в том числе на содержание сотрудников вне сезона. Поэтому экспоненциального роста речных перевозок в северных регионах не ожидается. На юге развитие будет происходить быстрее.

В Татарстане речная навигация традиционно стартовала в конце апреля. Все лето по Волге и Каме будут курсировать девять теплоходов и три скоростных метеора. Они будут развозить пассажиров по 10 маршрутам. Перед навигацией все суда прошли капитальный ремонт и проверку.



В этом году маршрут продлили вниз по Волге — теплоходы будут ходить до Нижнего Услона, а ранее их конечной остановкой была пристань «Садовая». Также с 1 июня из-за высокого туристического потока увеличат количество рейсов до Свияжска.

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Маргарита Головатенко