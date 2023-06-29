Комитет Госдумы рекомендовал принять проект о закупке регионами лекарств у единственного поставщика
Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект, который сохраняет за субъектами право закупать лекарственные препараты и медоборудование у единственного поставщика, возможностью активно пользуются в Татарстане.
По закону у регионов есть возможность закупать работы или услуги у единственного поставщика, подведомственного региону предприятия.
Правом закупки лекарств у единого поставщика активно пользуются Татарстан и Чувашия, а еще Нижегородская, Архангельская, Калужская области и ряд других регионов. Российские субъекты таким образом обеспечивают потребности в лекарствах и медизделиях.
— В регионах, использующих такой механизм обеспечения населения лекарственными препаратами, практически отсутствуют отсроченные рецепты, просроченные лекарственные препараты, дефицит необходимой фармацевтической продукции и расходных материалов, — приводит ТАСС выдержку из пояснительной записки.
1 июля 2023 года возможность закупки российскими субъектами отменяется согласно ранее принятому закону. Законопроект предлагает предоставить учреждениям право закупать лекарства, медицинские изделия и другие средства.
В мае Кабмин Татарстана опубликовал постановление, определяющее порядок закупок лекарств и медицинских изделий для нужд республики. Контракты будут заключаться с единственным поставщиком — государственным унитарным предприятием «Медицинская техника и фармация Татарстана».
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