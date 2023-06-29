В Татарстане продлили программу развития обрабатывающих отраслей промышленности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана продлил государственную программу республики «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности» еще на один год. Она продолжит действовать до 2026 года включительно.

Этапы реализации программы не выделяются. Общий объем ее финансирования составит 3,55 млрд рублей. Из этой суммы 961,78 млн рублей направят на ее реализацию в 2023 году, еще 513,8 млн рублей — в следующем. На 2025-й и 2026-й выделение средств не предусмотрено.

Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит достичь к 2026 году накопленным итогам объема инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в 4,4 млрд рублей, 210 новых рабочих мест и так далее.

Программу развития обрабатывающих отраслей промышленности Татарстана утвердили в ноябре 2021 года. Изначально ее реализация рассчитывалась лишь до 2024 года включительно.

Напомним, в июле прошлого года власти Татарстана уже продлевали сроки реализации программы развития обрабатывающих отраслей промышленности. Тогда ее действие распространили на 2025 год.

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Татьяна Демина