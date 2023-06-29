Госдума приняла заявление с осуждением властей Швеции, допустивших сожжение Корана в Курбан-байрам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании единогласно приняли заявление об оскорблении чувств мусульман с решительным осуждением властей Швеции, допустивших сожжение Корана в Курбан-байрам. Этот праздник мусульмане отметили 28 июня.

Сожжения Корана в документе названо акцией вандализма. Парламентарии призвали шведские власти «принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман».

— Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вместе с мусульманами всего мира возмущены решением властей Швеции, выдавших разрешение на проведение 28 июня 2023 года, в день праздника Курбан-байрам, протестной акции у главной мечети города Стокгольма, во время которой был совершен поджог священной книги мусульман Корана, — говорится в заявлении.

Российские депутаты утверждают, что шведские власти, выдавая разрешение на проведение акции, знали, «что будет совершено преступление, направленное на оскорбление чувств миллионов верующих во всем мире, разжигание межнациональной розни и ненависти». Депутаты указали, что эти действия грубо нарушают цели и принципы Устава ОООН, создают посылки для экстремизма и в целом «разрушают саму основу мира и безопасности, доброжелательных взаимоотношений народов и стран».

Напомним, заявление об осуждении действий властей Швеции накануне предложил принять председатель Госдумы Вячеслав Володин. Премьер-министр страны Ульф Яльмар Кристерссон, комментируя инцидент, заявлял, что решение полиции разрешить акцию с сожжением Корана «законно, но неуместно».

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Татьяна Демина