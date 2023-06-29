В Татарстане показатель обращений из-за укусов клещей превышает среднемноголетний уровень в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

С начала эпидемического сезона в медицинские организации за помощью после присасывания клещей пришли 5 834 татарстанца. Показатель обращений составил 151,3 на 100 тысяч жителей, что в два раза превышает среднемноголетний уровень (75,7).

Из 5 834 человек, обратившихся в медучреждения, — 1 497 дети, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений из-за присасывания клешей в Татарстане также выросло. Тогда насчитывалось 5 356 столкнувшихся с укусами. Показатель обращений на 100 тысяч населения составлял 150,2.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

На 28 июня в Татарстане зарегистрировано два случая заражения иксодовым клещевым энцефалитом и один — клещевым вирусным энцефалитом.

Напомним, по данным на 20 июня в Татарстане насчитывалось 5 537 обращений из-за укусов клещей. Их присасывания не зафиксировали только в Тукаевском районе республики.



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Татьяна Демина