В России могут начать конфискацию домашних животных за жестокое обращение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России предложили проводить конфискацию домашних и диких животных за жестокое обращение с ними, такой законопроект подготовил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщают «Известия».



Сейчас за жестокое обращение с животными предусмотрены штрафы до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Однако питомец остается у хозяев, которым в дальнейшем не запрещают вновь заводить животных.

— Мы расширили ответственность за жестокое обращение, но это полумера. Если человек бьет, морит голодом или ненадлежащим образом содержит животное, ему может быть назначен штраф, причем его сумма может быть достаточно высокой. Но нет гарантии, что после этого отношение хозяина к питомцу изменится, хотя по действующему законодательству он остается у него, так как считается его собственностью, — указал парламентарий. Он привел в пример блогеров-стримеров, которые издеваются над животными в прямых эфирах.

Бурматов считает необходимым ввести конфискацию диких зверей. Запрет на их проживание в домашних условиях прямо прописан в законе, но механизма конфискации не имеется.

— При этом очевидно, что содержание таких животных в квартирах уже само по себе жестокое с ними обращение, так как они не могут жить в таких условиях, — сказал депутат.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июне в России установили требования к содержанию животных в зоомагазинах и иных местах их продажи. В новых требованиях регламентирован порядок кормления, температурный режим содержания и др. Согласно нововведениям, вольеры должны быть оборудованы необходимыми приспособлениями.

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, а также до 30 тысяч рублей за выброшенных животных.

Закон устанавливает штрафы до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровью граждан. Вводятся штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, включая за выброшенных домашних животных в размере до 30 тысяч рублей. Устанавливаются штрафы за жестокое обращение с животными — до 100 тысяч рублей.

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Маргарита Головатенко