Итальянские производители кормов для животных обсуждают возможность возвращения в Россию
Посол Италии в Москве Джорджо Стараче обсудил с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом вопросы возвращения на российский рынок итальянских кормов для животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
Уточняется, что в Италии обеспокоены невозможностью поставок на российский рынок кормов для домашних животных. Компании готовы подтвердить свою готовность соответствовать требованиям российского законодательства на инспекции.
Ограничения на ввоз в Россию кормов итальянских компаний ввели в марте. Основанием для запрета стало выявление в продукции многочисленных несоответствий.
Напомним, многие зарубежные бренды решили покинуть российский рынок после начала 24 февраля 2022 года специальной военной операции. В середине апреля нынешнего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лишь 120 из работавших в России иностранных компаний ушли с российского рынка.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым