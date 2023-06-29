Итальянские производители кормов для животных обсуждают возможность возвращения в Россию

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Посол Италии в Москве Джорджо Стараче обсудил с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом вопросы возвращения на российский рынок итальянских кормов для животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Уточняется, что в Италии обеспокоены невозможностью поставок на российский рынок кормов для домашних животных. Компании готовы подтвердить свою готовность соответствовать требованиям российского законодательства на инспекции.

Ограничения на ввоз в Россию кормов итальянских компаний ввели в марте. Основанием для запрета стало выявление в продукции многочисленных несоответствий.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, многие зарубежные бренды решили покинуть российский рынок после начала 24 февраля 2022 года специальной военной операции. В середине апреля нынешнего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лишь 120 из работавших в России иностранных компаний ушли с российского рынка.

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Айрат Назипов